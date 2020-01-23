Оргкомитет по увековечиванию памяти Ордина-Нащокина создадут в Псковской области

11:05, 23 января 2020, ПАИ

В Псковской области создадут оргкомитет по увековечиванию памяти государственного и военного деятеля, дипломата Афанасия Ордина-Нащокина. Такое решение принял губернатор Михаил Ведерников в ходе приёма граждан 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К губернатору обратился заслуженный работник связи РФ, Почетный гражданин города Великие Луки Валерий Степанов от имени членов общественного совета по увековечению памяти А. Л. Ордина- Нащокина. «Обидно за Ордина-Нащокина, человек - наш земляк, столько всего сделал для России, а память его не увековечена до сих пор», - отметил Валерий Степанов. Он рассказал, что 2012 году активисты создали общественный совет по увековечиванию памяти, был объявлен сбор средств на установку памятника государственному деятелю. Собрать удалось 1 млн рублей. По словам Валерия Степанова, на памятник средств не хватило, на них поставили пять бюстов, один – на родине Ордина-Нащокина в Опочке к 600-летию города.

«Мы хотели просить вас, чтобы вы создали комитет под вашей эгидой, тогда дело двигалось бы быстрее», - обратился активист к главе региона.

Он также рассказал, что уже проведён конкурс на лучший эскиз памятника. Его победителем стал Андрей Клыков - сын автора памятника княгине Ольги в Пскове Вячеслава Клыкова.

Михаил Ведерников уточнил, во сколько обойдётся создание памятника.

Валерий Степанов пояснил, что Андрей Клыков не собирался заниматься коммерцией и был готов взять деньги по себестоимости памятника, на тот момент это было 3 млн рублей, нынешние же расценки – не известны.

Губернатор заявил, что с удовольствием возглавит оргкомитет. «Важно, чтобы Ордин-Нащокин не был обделен вниманием, причем это касается не только памятника. Надо бы создать план мероприятий, чтобы школьники и студенты знали, что это за человек, какой вклад он внес», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Афанасий Ордин-Нащокин родился в 1605 году в Опочке, там же скончался в 1680 году. Основная часть его жизни была связана с Псковом. Будучи главой Посольского приказа, Ордин-Нащокин внес большой вклад в развитие отечественной почты, проведение таможенной реформы, становление банковского дела, развитие отечественной экономической мысли и практику реформирования.