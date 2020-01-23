В День защитника Отечества псковский ансамбль «Будимир» представит концерт «Когда мы были на войне»

11:36, 23 января 2020, ПАИ

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В День защитника Отечества, 23 февраля, в 18:00 псковский фольклорный ансамбль «Будимир» представит концерт «Когда мы были на войне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

История псковского фольклорного ансамбля «Будимир» началась в 2009 году. Выпускники колледжа искусств Максим Плеханов, Анатолий Митюк и Виталий Кобец, вдохновившись примером фольклорного ансамбля «Братчина», в котором они пели под руководством педагога Елены Обуховой, решили создать свою самостоятельную вокальную группу и назвали ее старинным русским именем «Будимир».

«Первое выступление артистов состоялось на открытии выставки художника Андрея Гладилова «Возвращение в Сетумаа» в галерее «На Бастионной». Народные песни, исполненные звучными мужскими голосами, сразу покорили зрителей своей искренностью и духовной наполненностью. За эти годы «Будимир» стал, пожалуй, единственной мужской фольклорной группой в регионе, которая осталась верна традициям исконно русского народного творчества. Сами исполнители утверждают, что им интересна именно традиционная, аутентичная песня, а не стилизация под народную, в духе «Золотого кольца», - рассказали в дирекции.

«У нас нет «приписки» к какой-либо сценической площадке, нет художественного руководителя. Каждый из нас занимается в жизни еще своей основной профессией. Максим Плеханов – актер Пушкинского театра, Анатолий Митюк работает в развлекательной сфере, я занимаюсь транспортной логистикой. Мы – самостоятельный свободный союз, который вырос из любви к народной песне, привитой нам когда-то нашими замечательными педагогами», – отметил Виталий Кобец.

Молодые исполнители – постоянные участники многих фольклорных фестивалей и песенных праздников региона – таких, как «Соловьиная ночь», Фестиваль имени Ольги Сергеевой, «Гдовская старина», «Псковские жемчужины» и других. Этим летом коллектив участвовал в международных Ганзейских днях в Пскове.

Ансамбль выступал в Смоленске, Твери, ездил представлять Псковскую область в Хельсинки. Коллектив оценила и публика на декабрьской премьере спектакля в постановке Дмитрия Месхиева «Голоса православного Пскова».

На этот раз «Будимир» в День защитника Отечества даст свой первый сольный концерт «Когда мы были на войне» на малой сцене Пушкинского театра. Идея концерта принадлежит художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву.

«Почему мы поем? Наверное, потому что песня – это универсальный язык общения, а самое выразительное средство общения со зрителем, с помощью которого удается передать все нюансы душевных переживаний, – это народная песня. Это та отмычка, что берет за душу, заставляет прослезиться или наоборот, засмеяться. Мы хотим напомнить слушателям, что, кроме того, что сейчас доносится из каждого утюга, у нас есть замечательное песенное наследие, которое надо сохранять и помнить», - отметил Максим Плеханов.

«Русский человек пел и поет почти всегда – в походе, в краткие минуты отдыха, в горе и радости, в будни и праздники, в юности, зрелом возрасте и старости. Поэтому в программу мы включили русские и казачьи военные песни разных эпох: от времен рекрутчины до недавнего советского прошлого», - рассказал Анатолий Митюк.

«Мы представим зрителям именно мужскую песню, в которой есть место многим темам и эмоциям: здесь и радость, и любовная тоска, и крепкая мужская дружба, и страх перед смертью, и память о погибших товарищах, и удаль, и молодецкий задор. Народная песня тем хороша, что приоткрывает глубины и тайники не только русского характера в целом, это отображение и нашего личного жизненного опыта, наших житейских и душевных переживаний», - добавил Виталий Кобец.

Билеты купить можно здесь. Для зрителей 12+