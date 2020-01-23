Результативную борьбу псковской полиции с незаконным оборотом наркотиков отметил Михаил Ведерников

12:02, 23 января 2020, ПАИ

Результативную борьбу УМВД по Псковской области с незаконным оборотом наркотиков отметил губернатор Михаил Ведерников на коллегии регионального Управления 23 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона обратил внимание на принципиальную борьбу полиции с незаконным оборотом наркотиков. «На этот вызов вы ответили достаточно жёстко», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что в этой сфере зарегистрировано на 70% преступлений больше, чем ранее, кроме того, обнаружены четыре нарколаборатории. По словам губернатора, это свидетельствует о качественной работе сотрудников ведомства.

«Заметно увеличилась статистика по раскрываемости. Удалось добиться 21-процентного роста задержания преступников в течение 24 часов», - отметил губернатор.

«Мы тоже сделали много важных шагов в этом направлении. В прошлом году Псковская область стала местом проведения форума ЗОЖ, а в конце января в Псковском областном Собрании будет рассмотрен законопроект о запрете снюсов. Региональный запрет на распространение этих веществ станет своевременным решением, которое поможет избежать трагедий», - уверен Михаил Ведерников.

Он добавил, что администрация региона продолжит оказывать ведомству необходимое содействие.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин обратил внимание, что в УМВД успешно справились с основными поставленными задачами по борьбе с преступностью. В частности, существенно сократилось количество ДТП, что «особенно актуально в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Число аварий сократилось на 11%, на 22% уменьшилось количество погибших, на 15,3% - травмированных.

От имени аппарата полпреда президента РФ в СЗФО Андрей Калинин поблагодарил начальника УМВД Алексея Овсянникова и личный состав за работу в 2019 году и пожелал им дальнейших успехов.

Также личный состав и руководство УМВД за работу поблагодарил прокурор Псковской области Сергей Белов. «Объективная оценка наших недостатков поможет решить поставленные президентом задачи», - подчеркнул он. Кроме того, прокурор обратил внимание на необходимость усиления надзора при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», поскольку на эти цели государством выделяются значительные средства.