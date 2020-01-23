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Общество

Более 60% жителей Псковской области доверяют полиции

Проведенный опрос показал, что 61% жителей Псковской области доверяют полиции. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России Алексей Овсянников на коллегии Управления 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, в рейтинге раскрываемости преступлений управление заняло 14 место среди всех регионов страны.

По словам Алексея Овсянникова, принимаемые меры позволили обеспечить контроль за обстановкой. В частности, был реализован комплекс мероприятий в период подготовки выборов, праздников. Всего в регионе прошли за год 1 тыс. 750 массовых мероприятий, участниками которых стали порядка 1 млн 95 тысяч человек, за правопорядком следили 8 тыс. 780 сотрудников полиции.

Согласно приведенным данным, на 4% возросла общая раскрываемость краж, и по этом показателю Псковская область вышла в лидеры в Северо-Западном федеральном округе.

Особое внимание, отметил глава УМВД, уделяется преступлениям, связанным с хищением с использованием информационных технологий. В связи с этим, по словам Алексея Овсянникова, были созданы специализированные подразделения по этому направлению, разработан алгоритм и проведены межведомственные совещания. С провайдерами и банками были подписаны соглашения, которые смогут помочь раскрывать такие преступления.

Алексей Овсянников выразил губернатору Михаилу Ведерникову благодарность за помощь в реализации всех проектов, в том числе по кибербезопасности.

«Мы знаем свои недостатки, видим пути их решения. Безусловно, у нас не получилось все, к чему стремились, но будем стараться», - добавил он.

Алексей Овсянников также анонсировал проведение в Пскове Международного турнира по футболу среди несовершеннолетних, которые стоят на учете. Он также отметил необходимость продолжить работу с детьми.

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