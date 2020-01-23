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Общество

3381 ребенок родился в новом здании перинатального центра в Пскове

Сергей Сукманюк. Фото Дарьи Хватковой

3 тысячи 381 ребенок родился в новом здании Перинатального центра в Пскове, из них — 1 тысяча 716 мальчиков и 1 тысяча 665 девочек. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Сукманюк на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. Главврач отметил, что среди рожениц примерно половина – жительницы районов области.

По его словам, тройняшек пока в новом здании центра не рождалось, но были двойни - мальчик-мальчик (20), девочка-девочка (25) и мальчик-девочка (тоже 25). «Основная масса рожающих женщин находятся в категории - 25-29 и 30-34 года. Одна женщина родила у нас девятого ребенка, а вот на днях к выписке готовится мама, которая родила седьмого малыша», — рассказал Сергей Сукманюк.

«Мы оснащены согласно порядку оказания помощи - от и до. Имеется всё необходимое для выхаживания глубоко недоношенных детей. Таких у нас появилось на свет за этот год работы 48 (с массой до 1,5 кг)», — отметил он и добавил, что перинатальный центр концентрирует у себя все ранние и сверхранние роды со всей области.

Также Сергей Сукманюк рассказал, что раньше не было возможности проводить партнерские роды (с отцом). «Теперь у нас такая возможность есть. Это, возможно, ранее было одной из причин для выбора роженицей больниц в Эстонии», — предположил главный врач.

Перинатальный центр не ведет подсчет мужей, которые побывали на родах. «Но каждый день кто-то из мужей на родах у нас присутствует. Это бесплатно», — отметил Сергей Сукманюк.

Также он рассказал о платных сервисных родах, когда пациентка может выбрать конкретного врача, который прибудет к ней на роды в любое время суток на основании заключенного договора. «Таких родов у нас примерно 5%», — добавил медик.

Сергей Сукманюк напомнил, что здание нового Перинатального центра запустили в эксплуатацию год назад. «28 января в 16:00 на свет в новом здании появилась первая новорожденная девочка», — сказал главный врач.

По его словам, процесс переезда в новый корпус был достаточно сложный, поскольку медицинское учреждение является узкоспециализированным и поток пациентов перенаправить некуда. «Одно время лечебный процесс проходил сразу в двух зданиях. Коллектив справился с этим сложным процессом. Я считаю, все удачно произошло», — добавил Сергей Сукманюк.

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