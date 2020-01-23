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Общество

Главврач Псковского перинатального центра озвучил перечень необходимых учреждению специалистов

Сергей Сукманюк

Главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк озвучил перечень необходимых учреждению специалистов, передает с пресс-конференции 23 января корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам нужны врачи-анестезиологи-реаниматологи для женщин и для малышей, нужны неонатологи, акушеры-гинекологи, акушерки, медсёстры палатные, медсёстры второго этапа выхаживания, медсёстры в отделение детской реанимации», сообщил Сергей Сукманюк.

Он отметил, что средняя зарплата врача-реаниматолога в Псковском перинатальном центре начинается с 45 тысяч рублей – речь идёт о минимальном окладе для молодого врача без категории. Медсестра детской реанимации получает от 30 тысяч рублей.

«Не думаю, что в Пскове со средним образованием можно зарабатывать больше, но даже на такую зарплату мы не можем найти медсестёр», - констатировал Сергей Сукманюк.

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