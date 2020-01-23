Городские власти объяснили причину ликвидации пешеходного перехода на улице Коммунальной в Пскове

13:02, 23 января 2020, ПАИ

Администрация города Пскова объяснила причину ликвидации пешеходного перехода у дома №39 на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято в связи с небезопасностью перехода.

Отмечается, что городская комиссия по безопасности дорожного движения при принятии решения учитывала крайне напряженную транспортную обстановку и большое количество транспорта на указанном участке. В пресс-службе пояснили, что автомашины, плотно заполняющие пешеходный переход в часы пик, не позволяют обеспечить видимость и безопасность пешеходов.

Согласно ГОСТу, пешеходные переходы располагаются на автодорогах в населенных пунктах через 200-300 метров.