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Общество

Городские власти объяснили причину ликвидации пешеходного перехода на улице Коммунальной в Пскове

Администрация города Пскова объяснила причину ликвидации пешеходного перехода у дома №39 на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято в связи с небезопасностью перехода.

Отмечается, что городская комиссия по безопасности дорожного движения при принятии решения учитывала крайне напряженную транспортную обстановку и большое количество транспорта на указанном участке. В пресс-службе пояснили, что автомашины, плотно заполняющие пешеходный переход в часы пик, не позволяют обеспечить видимость и безопасность пешеходов.

Согласно ГОСТу, пешеходные переходы располагаются на автодорогах в населенных пунктах через 200-300 метров.

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