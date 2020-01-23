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Общество

Возможность оформлять полисы на детей появится в псковском перинатальном центре

В Псковском областном перинатальном центре планируется организовать возможность оформления полисов на детей при рождении. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Сукманюк на пресс-конференции 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Сукманюка, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил организовать в Перинатальном центре приём страхового представителя, чтобы мама могла получить на ребенка полис в здании учреждения.

В то же время главврач напомнил, что в конце декабря 2019 года в перинатальном центре открылся отдел ЗАГС, где женщины могут получить свидетельство о рождении на ребенка. «Мы первое учреждение в СЗФО, где свидетельство о рождении ребенка выписывается прямо у нас. Эта услуга действует с 21 декабря. Ей воспользовались около 150 женщин, и это касается не только жительниц Пскова», - заметил он.

Сергей Сукманюк пояснил, что для того, чтобы получить свидетельство о рождении на ребенка в перинатальном центре, необходимо иметь свой паспорт, паспорт мужа и свидетельство о браке. По его мнению, наличие такого отдела в перинатальном центре избавляет граждан от необходимости посещать головной отдел ЗАГСа и сидеть там в очередях, теряя драгоценное время.

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