Руководству Ледового дворца в Пскове пришлось извиняться за поведение родителей на хоккейном матче в Петербурге

15:49, 23 января 2020, ПАИ

Администрации псковского Ледового дворца пришлось извиняться за поведение родителей на хоккейном матче в Санкт-Петербурге, сообщает ГТРК «Псков».

Родители 10-летних игроков команды «Торнадо» позволили себе нецензурные оскорбления в адрес судьи во время хоккейного турнира. В соцсетях отмечают, что это не единичный случай. Комментаторы рассказали, что псковские болельщики - и мужчины, и женщины - на детских соревнованиях не стесняются употреблять алкоголь. После этого они считают возможным вслух высказывать претензии в адрес судей и команде-противнику.

Администрация Ледового дворца Пскова разместила в интернете официальную реакцию на произошедшее, отметив, что подобное поведение родителей вызывает возмущение. «Считаем, что родители, прежде всего, должны являться примером для своих детей вне зависимости от обстоятельств, связанных с организацией и судейством на спортивном мероприятии. Данное поведение считаем недопустимым и приносим от лица администрации учреждения свои искренние извинения», - говорится в обращении.

Чтобы исключить подобные инциденты, руководство Ледового дворца проведёт встречу с родителями и тренером команды «Торнадо». На ней планируется обсудить произошедшее и рассмотреть вопрос о дальнейшем участии команды в официальных спортивных мероприятиях.