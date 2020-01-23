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Общество

Гадюку нашли в кладке стены псковского храма

Фото из группы «Фрески Пскова Pskovmural» в социальной сети «ВКонтакте».

В церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района в рамках реставрационных работ специалисты нашли в кладке стены храма гадюку. Об этом сообщается в группе «Фрески Пскова Pskovmural» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы «Фрески Пскова Pskovmural» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам реставраторов, они вскрыли южную стену притвора и в вкладке стены обнаружили дремлющую гадюку. «Древний змей - хранитель древностей и тайн», - написали представители сообщества.

Фото из группы «Фрески Пскова Pskovmural» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики теперь интересуются судьбой гадюки. «Взяли на временную передержку, ищем нового хозяина», - пошутила администратор группы.

В 2019 году министерство культуры одобрило заявку по реставрации церкви в Мелетово. Этим вопросом губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимается с момента приезда в регион. В 2017-2018 годах по его договорённости с министерством культуры в храме были проведены противоаварийные работы по укреплению стенной живописи.

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