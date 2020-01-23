Гадюку нашли в кладке стены псковского храма

14:51, 23 января 2020, ПАИ

В церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района в рамках реставрационных работ специалисты нашли в кладке стены храма гадюку. Об этом сообщается в группе «Фрески Пскова Pskovmural» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам реставраторов, они вскрыли южную стену притвора и в вкладке стены обнаружили дремлющую гадюку. «Древний змей - хранитель древностей и тайн», - написали представители сообщества.

Подписчики теперь интересуются судьбой гадюки. «Взяли на временную передержку, ищем нового хозяина», - пошутила администратор группы.

В 2019 году министерство культуры одобрило заявку по реставрации церкви в Мелетово. Этим вопросом губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимается с момента приезда в регион. В 2017-2018 годах по его договорённости с министерством культуры в храме были проведены противоаварийные работы по укреплению стенной живописи.