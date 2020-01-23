Гражданин Грузии незаконно проник в Псковскую область из Белоруссии

17:39, 23 января 2020, ПАИ

Гражданин Грузии незаконно проник в Псковскую область из Белоруссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области, нарушителя удалось задержать на территории Усвятского района.

Во время пересечения границы между Россией и Белоруссией мужчину сопровождали трое граждан сопредельного государства.

В ходе разбирательства выяснилось, что 28-летний иностранец, находясь у себя на родине, решил трудоустроиться в России, но необходимой для въезда в страну визы не имел, поэтому решил следовать транзитом через Белоруссию, где нашлись люди, готовые оказать ему содействие.

Провожатые, изучавшие приграничную местность, задержаны вместе с нарушителем. Они пробудут под арестом в течение 48 часов.