В Великих Луках прокуратура направила в полицию материал о массовой потасовке в кафе
Материал проверки по заявлению нескольких человек о причинении им телесных повреждений неизвестными во время конфликта на территории кафе в Великих Луках рассмотрели в городской прокуратуре. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Установлено, что 18 июля во время празднования дня рождения у местного жителя произошёл конфликт с другой компанией, а затем потасовка. На помощь мужчине пришли его друзья. В результате конфликта великолучанин, его супруга, а также их знакомые получили лёгкий вред здоровью.
Прокуратура Великих Лук направила материал проверки в ОМВД России по городу для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.
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