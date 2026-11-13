В Великих Луках прокуратура направила в полицию материал о массовой потасовке в кафе

10:21, 13 ноября 2026, ПАИ

Материал проверки по заявлению нескольких человек о причинении им телесных повреждений неизвестными во время конфликта на территории кафе в Великих Луках рассмотрели в городской прокуратуре. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Установлено, что 18 июля во время празднования дня рождения у местного жителя произошёл конфликт с другой компанией, а затем потасовка. На помощь мужчине пришли его друзья. В результате конфликта великолучанин, его супруга, а также их знакомые получили лёгкий вред здоровью.

Прокуратура Великих Лук направила материал проверки в ОМВД России по городу для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.