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Происшествия

Жилой дом сгорел в селе Ямм Гдовского района

Жилой дом сгорел на улице Ратова в селе Ямм Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Дом и кровля выгорели по всей площади. Причиной, предположительно, стало нарушение правил технической эксплуатации печи. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В региональном ГУ МЧС России напомнили о правилах пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи и рекомендовали установить в жилье автономный пожарный извещатель для раннего обнаружения возгорания.

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