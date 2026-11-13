Жилой дом сгорел в селе Ямм Гдовского района

11:05, 13 ноября 2026, ПАИ

Жилой дом сгорел на улице Ратова в селе Ямм Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Дом и кровля выгорели по всей площади. Причиной, предположительно, стало нарушение правил технической эксплуатации печи. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В региональном ГУ МЧС России напомнили о правилах пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи и рекомендовали установить в жилье автономный пожарный извещатель для раннего обнаружения возгорания.