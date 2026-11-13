Факты фиктивной регистрации выявила полиция в Пскове и Локнянском районе

14:29, 13 ноября 2026, ПАИ

Полицейские выявили факты фиктивной регистрации граждан в Пскове и Локнянском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, в Пскове 73-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина без его фактического проживания по указанному адресу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в Локнянском районе аналогичное нарушение совершила 44-летняя местная жительница, которая зарегистрировала гражданку без её фактического пребывания по месту регистрации.

В ведомстве напомнили, что за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 УК РФ.