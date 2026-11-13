Восьмилетнюю девочку разыскивают в Псковской области

14:13, 13 ноября 2026, ПАИ

Восьмилетнюю Ингу Пряхину разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

С 5 марта местоположение девочки неизвестно. Она проживала в Санкт-Петербурге, но может находиться и в Псковской области.

Ростом девочка 140 сантиметров, нормального телосложения, у неё светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Во что был одет ребёнок – неизвестно.