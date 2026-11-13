Восьмилетнюю девочку разыскивают в Псковской области
Восьмилетнюю Ингу Пряхину разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
С 5 марта местоположение девочки неизвестно. Она проживала в Санкт-Петербурге, но может находиться и в Псковской области.
Ростом девочка 140 сантиметров, нормального телосложения, у неё светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
Во что был одет ребёнок – неизвестно.
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