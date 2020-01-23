0
17:11
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
17:01
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
16:27
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
15:04
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:00
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
12:59
Главврач Псковского перинатального центра озвучил перечень необходимых учреждению специалистов
12:31
Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live
Еще новости
Общество

Четыре квартиры выделит губернатор молодым актёрам из театров Пскова и Великих Лук

Четыре квартиры выделит губернатор Псковской области Михаил Ведерников молодым семьям актёров из театров Пскова и Великих Лук. Об этом глава региона сообщил на встрече с театральными деятелями 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас есть четыре молодые семьи, которые трудятся в театрах Пскова и Великих Лук. Я принял решение выделить им четыре двухкомнатных квартиры», - отметил губернатор. Его первый заместитель Вера Емельянова добавила, что одна из этих семей находится в ожидании ребёнка, ещё одна – живёт с ребёнком в общежитии.

Михаил Ведерников уточнил, что квартиры будут переданы в служебное пользование с последующей возможностью приватизации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
23 января 2020
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
23 января 2020
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 января 2020
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Главврач Псковского перинатального центра озвучил перечень необходимых учреждению специалистов
23 января 2020
Главврач Псковского перинатального центра озвучил перечень необходимых учреждению специалистов
Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live
23 января 2020
Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений

Идет загрузка...