Четыре квартиры выделит губернатор молодым актёрам из театров Пскова и Великих Лук

16:10, 23 января 2020, ПАИ

Четыре квартиры выделит губернатор Псковской области Михаил Ведерников молодым семьям актёров из театров Пскова и Великих Лук. Об этом глава региона сообщил на встрече с театральными деятелями 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас есть четыре молодые семьи, которые трудятся в театрах Пскова и Великих Лук. Я принял решение выделить им четыре двухкомнатных квартиры», - отметил губернатор. Его первый заместитель Вера Емельянова добавила, что одна из этих семей находится в ожидании ребёнка, ещё одна – живёт с ребёнком в общежитии.

Михаил Ведерников уточнил, что квартиры будут переданы в служебное пользование с последующей возможностью приватизации.