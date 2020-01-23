Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано

17:01, 23 января 2020, ПАИ

Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» будет востребовано жителями Пыталовского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила глава муниципалитета Вера Кондартьева.

Она подчеркнула, что большое количество жителей района давно проживает рядом с железной дорогой и пользуется железнодорожным сообщением. Поэтому новый маршрут, по словам главы района, может стать популярным у различных слоев населения, включая студентов. Кроме этого, в администрацию района поступали обращения с просьбой о запуске этого поезда.

Вера Кондратьева напомнила, что запуск железнодорожного сообщения маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» состоится с 1 марта, и в обязательном порядке будет проводится анализ пассажиропотока. Пока поезд будет ходить по воскресеньям и по понедельникам.

Запуск поезда губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал 23 января в ходе приёма граждан. Отмечалось, что стоимость билета может составить около 300 рублей.