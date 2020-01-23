Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта

10:40, 23 января 2020, ПАИ

Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе приема граждан 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Общественницы Юлия Таникова и Елена Зарихина представили главе региона коллективное обращение от местных жителей, в котором были представлены 1 тысяча 80 подписей, с просьбой о запуске железнодорожного сообщения.

Губернатор отметил, что эта тема поднимается давно. «Мы этот вопрос проработали с РЖД», - сообщил Михаил Ведерников. Он уточнил, что власти проанализируют заполняемость поезда по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали». «Если будут ездить две бабушки, то поезд придётся отменить», — пояснил он. По словам губернатора, расписание будет составлено таким образом, чтобы люди из Пыталово могли с утра приехать в Псков, а вечером отправиться обратно.

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин уточнил, что поезд будет ходить по воскресеньям и по понедельникам.

Одна из общественниц высказала просьбу, чтобы поезд выезжал из Пскова еще и в пятницу вечером, чтобы студентам было удобно возвращаться домой. При этом она указала на необходимость корректировки расписания врачей в той же Островской поликлинике, чтобы в дни, когда ходит поезд, посетителей медицинского учреждения принимало максимальное количество специалистов.

«Пока поезд будет ходить дважды в неделю, если будет необходимость внести коррективы, мы это сделаем. Если будет заполняемость, то можно будет ввести и дополнительные пары», — ответил губернатор.

Борис Елкин добавил, что билет на поезд «Псков — Пыталово — Скангали» будет стоить примерно 300 рублей.

Договоренность о возможности запуска пригородного железнодорожного сообщения «Псков - Пыталово - Скангали» через Остров в 2020 году была достигнута областными властями 6 сентября 2019 года.