Первенство по дзюдо пройдёт в Великих Луках 25 января
25 января в Великих Луках в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» состоится открытое первенство по дзюдо, сообщает портал «Псковский спорт» со ссылкой на клуб единоборств «Отечество - Псковская область».
Соревнования пройдёт среди юношей 2006-2007, 2008-2009 годов рождения, мальчиков 2010-2011, 2012 годов рождения, девушек 2006-2007, 2008-2009 годов рождения и девочек 2010-2011, 2012 годов рождения.
На татами выйдут сильнейшие спортсмены Псковской области, отметили в клубе.
Взвешивание участников состязаний будет проходить с 8:30 до 10:00, жеребьевка, освещение вопросов судейства, страховки от несчастных случаев, совещание с судьями – с 10:00 до 11:30. Состязания начнутся в 12:30.