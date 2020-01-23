Мошенники рассылают поддельные извещения в Новосокольниках

17:49, 23 января 2020, ПАИ

Неизвестные мошенники рассылают по почтовым ящикам фиктивные извещения о льготной установке счетчиков водоснабжения в Новосокольниках, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Новосокольнический край».

Местным жителям пояснили, что извещения разосланы не ООО «Управляющая компания – «ЖЭУ Новосокольники». В разъяснении говорится, что опломбировку приборов учета холодной воды производит бесплатно управляющая компания, а горячей воды - ресурсоснабжающая организация МУП «Искра» также бесплатно. Иные организации не имеют полномочий на опломбировку приборов учета.

Отмечалось, что себестоимость установки счетчика организациями в Новосокольниках составляет 1 тыс. рублей, а предлагаемая «льготная цена» в фиктивных извещениях — 2 тыс. 400 рублей.