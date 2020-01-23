0
21:10
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
20:05
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
19:30
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
17:58
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
17:11
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
17:01
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
16:27
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Еще новости
Общество

Псковским управляющим компаниям напомнили об обязанностях по ремонту балконов в домах

Псковским управляющим компаниям напомнили об обязанностях по ремонту балконов в домах. Эту информацию на совещании 23 января озвучил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Верховный суд РФ определил, что балконные плиты и ограждения - это часть общедомового имущества многоквартирного дома. Соответственно, управляющие организации и ТСЖ должны заниматься их содержанием и ремонтом. Антон Ляугминас пояснил, что это определение Верховного суда было вынесено по итогам рассмотрения спора между одним из ТСЖ, работающим в городе Фурманов Ивановской области, и местной администрацией.

Мэрия Фурманова обязала товарищество отремонтировать балконную плиту и заменить металлическое ограждение и деревянные поручни на балконе, который примыкает к одной из квартир. Однако ТСЖ отремонтировало плиту, но отказалось заниматься перилами, заявив, что они не входят в состав общедомового имущества, однако суд рассудил иначе.

В Пскове подобных конфликтов между жильцами и управляющими компаниями пока не было. Тем не менее, заместитель начальника Управления городского хозяйства призвал руководителей псковских компаний принять определение Верховного суда к сведению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
23 января 2020
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
23 января 2020
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
23 января 2020
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
23 января 2020
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
23 января 2020
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
23 января 2020
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 января 2020
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...