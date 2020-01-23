Псковским управляющим компаниям напомнили об обязанностях по ремонту балконов в домах

18:14, 23 января 2020, ПАИ

Псковским управляющим компаниям напомнили об обязанностях по ремонту балконов в домах. Эту информацию на совещании 23 января озвучил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Верховный суд РФ определил, что балконные плиты и ограждения - это часть общедомового имущества многоквартирного дома. Соответственно, управляющие организации и ТСЖ должны заниматься их содержанием и ремонтом. Антон Ляугминас пояснил, что это определение Верховного суда было вынесено по итогам рассмотрения спора между одним из ТСЖ, работающим в городе Фурманов Ивановской области, и местной администрацией.

Мэрия Фурманова обязала товарищество отремонтировать балконную плиту и заменить металлическое ограждение и деревянные поручни на балконе, который примыкает к одной из квартир. Однако ТСЖ отремонтировало плиту, но отказалось заниматься перилами, заявив, что они не входят в состав общедомового имущества, однако суд рассудил иначе.

В Пскове подобных конфликтов между жильцами и управляющими компаниями пока не было. Тем не менее, заместитель начальника Управления городского хозяйства призвал руководителей псковских компаний принять определение Верховного суда к сведению.