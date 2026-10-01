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Премьера программы «Чистовик» состоится на радио «7 НЕБО»

Премьера программы «Чистовик» состоится в четверг, 1 октября, на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), сообщили Псковскому агентству информации в редакции радиостанции.

«Программа «Чистовик» для тех, кто говорит по-русски, думает по-русски и хочет владеть всеми богатствами нашего великого и объединяющего языка», – рассказала ведущая программы Надежда Лищенко.

Ведущая Надежда Лищенко. Фото Андрея Степанова / ПАИ

В лёгкой и доступной форме эксперты программы будут разбираться в простых и сложных темах языка: от русского «в чатиках» до ЕГЭ по русскому, от мужского и женского в языке до традиций и изменений в разговорной речи. Спикерами «Чистовика» станут учёные-русисты, лингвисты, учителя, общественные деятели по актуальным вопросам русского языка, литературы и языков народов России.

Эксперт Светлана Лукьянова. Фото Андрея Степанова / ПАИ

В первом выпуске «Чистовика» речь пойдёт о том, что происходит вокруг написания слов – о современной орфографии. Приглашённый гость программы – заведующая кафедрой филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Светлана Лукьянова.

Программа «Чистовик» будет выходить в эфире «7 НЕБА» каждую неделю по вторникам и четвергам в 11:20 по московскому времени.

Напомним, 2026 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Программа «Чистовик» выходит в рамках приуроченных мероприятий.

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