Певец Ваня Дмитриенко приедет в Псков в ноябре

10:37, 01 октября 2026, ПАИ

Российский певец, блогер, автор песен и актёр Иван Дмитриенко приедет в Псков в ноябре: 19-го числа у него запланирован концерт в Ледовом дворце в деревне Борисовичи Псковского района, сообщается в афише мероприятия.

Прозвучат песни «Цветаева», «Вишнёвый», «Настоящая», «Шёлк», «Силуэт», «Венера-Юпитер», «Лего», «Отражение», композиции из сериала «Плакса» и другие хиты. Артист выступит с группой музыкантов.

Ваня Дмитриенко – российский поп-исполнитель и актёр из Красноярска. Широкую известность ему принёс сингл «Венера-Юпитер», вышедший в 2020 году и занявший первые места в чартах Яндекс Музыки и Apple Music Russia. После сольного концерта в «Лужниках» вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший на Большой спортивной арене с сольной программой. В 2023 году вошёл в список Forbes «30 до 30» в категории «Музыка», обладатель «Золотого граммофона» и других наград.

Отметим, Ваня Дмитриенко встречается с Анной Пересильд, дочерью актрисы театра и кино Юлии Пересильд, уроженки Пскова: пара познакомилась на съёмках клипа на песню «Цветаева», где Анна исполнила главную роль. В октябре 2025 года они официально подтвердили роман и с тех пор регулярно появляются вместе на светских мероприятиях. Мать Анны, Юлия Пересильд, публично поддерживает отношения дочери с Дмитриенко.

Сама Юлия Пересильд планирует выступить в Пскове 17 октября с авторским концертом «Птица-Победа» вместе с группой «Мандрагора».