Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году

19:30, 23 января 2020, ПАИ

3,8 тыс. тонн рыбы выловили псковские рыбодобывающие предприятия в Псковско-Чудском озере в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Более 200 тонн рыбы поймали на малых озерах Псковской области. Отмечается, что больше всего выловили окуня – 1,3 тыс. тонн. Также в прошлом году поймали 740 тонн судака, 730 тонн леща, 307 тонн плотвы, 277 тонн ряпушки и 84 тонны снетка. Остальной улов пришелся на щуку, налима и ерша.

В пресс-службе добавили, что в Псковско-Чудском озере промышленным ловом рыбы занимаются 26 предприятий.