0
21:10
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
20:05
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
19:30
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
17:58
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
17:11
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
17:01
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
16:27
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Еще новости
Общество

Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору

Установленные 23 января "лежачие полицейские" на улице 23 июля в Пскове. Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Лежачих полицейских» установили на улице 23 июля в Пскове днем 23 января, сообщила Псковскому агентству информации псковичка Анна Щербакова. Утром она обращалась с проблемой отсутствия искусственных неровностей к губернатору Михаилу Ведерникову, который поручил главе городской администрации Александру Братчикову взять вопрос на контроль.

Установленные 23 января "лежачие полицейские" на улице 23 июля в Пскове. Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Жители были услышаны властью, – отметила Анна Щербакова. – Очень быстро отреагировал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Всегда бы так!».

Установленные 23 января "лежачие полицейские" на улице 23 июля в Пскове. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Псковичка подчеркнула, что в установке лежачих полицейских на улице 23 июля была острая необходимость. «Я сама лично сталкивалась с тем, что автолюбители не соблюдали правила дорожного движения и превышали ограниченную дорожными знаками скорость», – отметила она. 

Установленные 23 января "лежачие полицейские" на улице 23 июля в Пскове. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Анна Щербакова рассказала, что разрешенная скорость на улице – 40 км/ч, поскольку рядом стоят две школы и два детских сада. «Перед пешеходными переходами, у школ и детских садов ограничение в 20 км/ч. Однако автолюбители ездили со скоростью около 100 км/ч – дорога с новым асфальтовым покрытием и длиной около 600 метров позволяла. Она была отремонтировали месяц назад. Ранее на протяжении 20 лет был лишь ямочный ремонт», – пояснила псковичка. 

Установленные 23 января "лежачие полицейские" на улице 23 июля в Пскове. Фото пресс-службы администрации Псковской области

По ее словам, местные жители высказывали опасения, что после ремонта дороги автомобили начнут превышать установленную скорость. «Так и произошло. «Полицейских» должны были положить сразу. До ремонта покрытия они у нас лежали», – добавила Анна Щербакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
23 января 2020
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
23 января 2020
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
23 января 2020
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
23 января 2020
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
23 января 2020
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
23 января 2020
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 января 2020
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...