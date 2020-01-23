Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору

20:05, 23 января 2020, ПАИ

«Лежачих полицейских» установили на улице 23 июля в Пскове днем 23 января, сообщила Псковскому агентству информации псковичка Анна Щербакова. Утром она обращалась с проблемой отсутствия искусственных неровностей к губернатору Михаилу Ведерникову, который поручил главе городской администрации Александру Братчикову взять вопрос на контроль.

«Жители были услышаны властью, – отметила Анна Щербакова. – Очень быстро отреагировал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Всегда бы так!».

Псковичка подчеркнула, что в установке лежачих полицейских на улице 23 июля была острая необходимость. «Я сама лично сталкивалась с тем, что автолюбители не соблюдали правила дорожного движения и превышали ограниченную дорожными знаками скорость», – отметила она.

Анна Щербакова рассказала, что разрешенная скорость на улице – 40 км/ч, поскольку рядом стоят две школы и два детских сада. «Перед пешеходными переходами, у школ и детских садов ограничение в 20 км/ч. Однако автолюбители ездили со скоростью около 100 км/ч – дорога с новым асфальтовым покрытием и длиной около 600 метров позволяла. Она была отремонтировали месяц назад. Ранее на протяжении 20 лет был лишь ямочный ремонт», – пояснила псковичка.

По ее словам, местные жители высказывали опасения, что после ремонта дороги автомобили начнут превышать установленную скорость. «Так и произошло. «Полицейских» должны были положить сразу. До ремонта покрытия они у нас лежали», – добавила Анна Щербакова.