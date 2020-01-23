18 человек погибли в результате пневмонии в Китае
644 жителя Китая в настоящее время заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Как пишет ТАСС, в результате заболевания погибли 18 человек.
Кроме этого, зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина вернулся из города Ухань, почувствовал недомогание и, несмотря на усилия медиков, скончался 22 января.
Из-за вспышки коронавируса Министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для защиты.