Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области

21:10, 23 января 2020, ПАИ

Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, потребительские цены в Псковской области за январь-декабрь повысились на 2,3% 2019 года (в 2018 году – на 4,9%).

Отмечается, что в России и Северо-Западном федеральном округе за год потребительские цены выросли на 3%.

Так, на 36,6% упала цена на сахарный песок, на 11,1% – куриные яйца, на 10% – свинину бескостную, на 9,6% – свинину (кроме бескостного мяса), на 8,8% – хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, на 8,2% – масло подсолнечное. Кроме этого, на 37% подешевела белокочанная свежая капуста – на 25,1% снизились цены на свежие огурцы и на 12,6% подешевел картофель.

Также в Псковстате рассказали о продуктах, на которые в регионе выросли цены в 2019 году. На 28% подорожала крупа гречневая-ядрица, на 21,4% – пшено, на 17,4% – сельдь соленая, на 16,8% – рыбное филе, на 14,7% – овсяная и перловая крупы, на 13,4% – рыбные консервы в томатном соусе, на 12,6% – йогурт. А среди плодоовощной продукции больше всего подорожал чеснок – на 47,1%, лимоны – на 7,6%, груши – на 5,7%.

Стоимость же минимального набора продуктов питания на месяц в конце декабря прошлого года в Псковской области составила 4 тыс. 235,86 рубля. Она снизилась по сравнению с декабрем 2018 года на 2%.

Также Псковстат опубликовал статистику тех непродовольственных товаров, которые значительнее других подорожали в ушедшем году. Так, цены на печатные издания выросли на 16,1%, табачные изделия – на 15,5%, ювелирные изделия – на 15,2%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 8,6%, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода – на 8,1%, медикаменты – на 8%, спички – на 7,7%, медицинские товары – на 7,3%, товары для животных – на 7,2%, а фотоаппараты – на 7%.

Среди указанной категории товаров больше всего снизились цены на телерадиотовары – на 11,1%, персональные компьютеры – на 3,2% и пиломатериалы – на 2,9%..

Помимо этого, на 28,2% выросли цены и тарифы на услуги телевещания, на 20,4% – услуги дошкольного воспитания, на 13% – услуги среднего образования, на 12,3% – экскурсионные услуги, на 11,1% – медицинские услуги, на 8,1% – услуги беспроводной радиосвязи, на 8% – услуги почтовой связи, на 7,2% – услуги гостиниц и прочих мест проживания.

Согласно статистике, из перечня бытовых услуг наиболее подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 12,2%, ритуальные услуги – на 11,9%, ремонт, пошив одежды и обуви – на 8,5%, а также услуги парикмахерских – на 8,4%.

Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма – на 6,9%, а услуг страхования – на 6,5%.