Новая концепция питания в поездах появится в России

21:39, 23 января 2020, ПАИ

Новую концепцию питания пассажиров в поездах планирует внедрять Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания ОАО «РЖД» по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 2021 года. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

По его словам, в прошлом году компания и РЖД запланировали вывести питание в поездах на качественно новый уровень. Петр Иванов подчеркнул, что перед ФПК поставлена задача повысить качество обслуживания пассажиров в вагонах-ресторанах при условии соблюдения всех санитарных норм и правил общепита.

Гендиректор компании рассказал, что также необходимо обеспечить достаточное количество вагонов-ресторанов для фирменных, двухэтажных и международных поездов, а также поездов для перевозок организованных групп детей, особенно в пиковые периоды.

Петр Иванов добавил, что в 2019 году для оптимизации парка вагонов-ресторанов разработаны критерии их включения в поезда, согласно которым вагоны-рестораны будут курсировать в фирменных, международных, двухэтажных поездах, а также в поездах, где массово проезжают организованные группы детей.