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Общество

91-летнего жителя Пскова разыскивают родственники

91-летнего жителя Пскова Ивана Пархомца и его семью разыскивает племянница – Людмила Голуб (девичья фамилия – Пархомец), сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области.

Отмечается, что жену Ивана Пархомца звали Евгения, а дочерей – Тамара и Надежда. Все они проживали в Пскове. Людмила Голуб рассказала, что его отца звали Павел Пархомец, который приходится родным братом Ивану Пархомцу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru. На этот же адрес можно отправить и свою заявку о поиске. 

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