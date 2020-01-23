91-летнего жителя Пскова разыскивают родственники

21:59, 23 января 2020, ПАИ

91-летнего жителя Пскова Ивана Пархомца и его семью разыскивает племянница – Людмила Голуб (девичья фамилия – Пархомец), сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области.

Отмечается, что жену Ивана Пархомца звали Евгения, а дочерей – Тамара и Надежда. Все они проживали в Пскове. Людмила Голуб рассказала, что его отца звали Павел Пархомец, который приходится родным братом Ивану Пархомцу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru. На этот же адрес можно отправить и свою заявку о поиске.