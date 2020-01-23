Сто секунд до «ядерной полуночи» оставили на часах Судного дня

23:00, 23 января 2020, ПАИ

На 20 секунд вперед перевели символические стрелки так называемых часов Судного дня — проекта журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков». Как пишет РИА Новости, теперь они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи».

«Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю «Часов Судного дня», — отметил глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Ученые объяснили, почему в очередной раз перевели стрелки часов вперед. Так, они отмечают рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений, а также кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.