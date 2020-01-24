0
10:46
Александр Нестерук о китайском коронавирусе: Поводов для паники у псковичей нет
10:38
Псковская группа «МВВМ» готовит релиз нового клипа на песню My way
09:49
Квартиры и земельные участки выставили на торги псковские приставы
21:10
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
20:05
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
19:30
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
17:58
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Еще новости
Общество

16-летний подросток попал под колеса автомобиля в Пскове

16-летний подросток сломал ногу в результате наезда автомобиля в Пскове 23 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 12:13 на улице Советской в Пскове ВАЗ-2108 под управлением 19-летнего водителя сбил молодого человека. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода отправили в больницу с переломом голени, ссадинами, ушибами и ушибленно-рваной раной бедра.

22 января около 20:15 на 7-м километре Северного обхода в Псковском районе BMW-5201 под управлением 42-летнего псковича наехал на 44-летнего пешехода — жителя деревни Горшково. Отмечается, что мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Его также госпитализировали с переломом голени.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки. Водители автомобилей были в трезвом состоянии, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Александр Нестерук о китайском коронавирусе: Поводов для паники у псковичей нет
24 января 2020
Александр Нестерук о китайском коронавирусе: Поводов для паники у псковичей нет
Псковская группа «МВВМ» готовит релиз нового клипа на песню My way
24 января 2020
Псковская группа «МВВМ» готовит релиз нового клипа на песню My way
Квартиры и земельные участки выставили на торги псковские приставы
24 января 2020
Квартиры и земельные участки выставили на торги псковские приставы
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
23 января 2020
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
23 января 2020
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
23 января 2020
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
23 января 2020
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут

Идет загрузка...