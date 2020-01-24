16-летний подросток попал под колеса автомобиля в Пскове

09:14, 24 января 2020, ПАИ

16-летний подросток сломал ногу в результате наезда автомобиля в Пскове 23 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 12:13 на улице Советской в Пскове ВАЗ-2108 под управлением 19-летнего водителя сбил молодого человека. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода отправили в больницу с переломом голени, ссадинами, ушибами и ушибленно-рваной раной бедра.

22 января около 20:15 на 7-м километре Северного обхода в Псковском районе BMW-5201 под управлением 42-летнего псковича наехал на 44-летнего пешехода — жителя деревни Горшково. Отмечается, что мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Его также госпитализировали с переломом голени.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки. Водители автомобилей были в трезвом состоянии, добавили в ведомстве.