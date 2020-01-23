Пскович погиб в Тверской области во время замены колеса у грузовика

09:58, 24 января 2020, ПАИ

Водитель из Пскова погиб при замене колеса автомобиля МАЗ на трассе Тверь – Ржев недалеко от деревни Шебаршино в Старицком районе Тверской области. Трагедия произошла 23 января, сообщает «TVERIGRAD.RU».

Мужчина остановился на обочине дороги для замены заднего левого колеса. В процессе на колесе лопнуло стопорное кольцо. Отломившийся кусок стали вонзился водителю в шею. От удара мужчину отбросило на дорогу. От полученных травм пскович он скончался на месте.

Сотрудники полиции ведут проверку по факту случившегося. На место происшествия вызван работодатель погибшего.