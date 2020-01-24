Яна Лузина не пропустили на Украину

10:08, 24 января 2020, ПАИ

Предпринимателя из Пскова, экс-депутата Псковского областного Собрания Яна Лузина не пропустили на Украину, сообщает информационное агентство «Телеграф» со ссылкой на Погранслужбу страны.

22 января Ян Лузин прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Лондона. Отмечается, что бизнесмен не смог объяснить цель своего визита на Украину, поэтому пограничники не пропустили его на территорию страны. После этого Ян Лузин вылетел в Германию.

Обратившись к помощникам Яна Лузина в Пскове, Псковское агентство информации не получило подтверждение о том, что он пытался попасть на территорию Украины.