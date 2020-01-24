Около 40 тонн датского минтая запретили к ввозу в Псковскую область
Два грузовика, перевозившие 39,6 тонн филе минтая, задержали на границе с Латвией в автомобильном пропускном пункте в деревне Убылинка Пыталовского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Сотрудники ведомства установили, что информация, указанная в ветеринарных сертификатах, была недостоверной — даты выдачи документов опережали дату производства и отправки товара из страны-экспортера. Минтай в панировке следовал с датского острова Борнхольм в Великий Новгород.
Ввоз рыбной продукции сотрудники Россельхознадзора запретили и оформили декларации о ее возврате.