Около 40 тонн датского минтая запретили к ввозу в Псковскую область

11:02, 24 января 2020, ПАИ

Два грузовика, перевозившие 39,6 тонн филе минтая, задержали на границе с Латвией в автомобильном пропускном пункте в деревне Убылинка Пыталовского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сотрудники ведомства установили, что информация, указанная в ветеринарных сертификатах, была недостоверной — даты выдачи документов опережали дату производства и отправки товара из страны-экспортера. Минтай в панировке следовал с датского острова Борнхольм в Великий Новгород.

Ввоз рыбной продукции сотрудники Россельхознадзора запретили и оформили декларации о ее возврате.