Россиянке удалось выжить после падения с 9 этажа

10:54, 24 января 2020, ПАИ

В поселке Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа женщина упала с 9 этажа в сугроб, после чего встала и ушла. Инцидент произошел 21 января, передает lenta.ru.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как женщина падает с балкона квартиры прямо в сугроб, а через несколько секунд она встаёт и уходит. Позже пострадавшая попросила соседей вызвать скорую помощь.

Девушка попала в реанимацию, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Выжить женщине удалось благодаря тому, что она была одета в верхнюю одежду и при падении попала в большой сугроб.

О том, при каких обстоятельствах женщина упала с высоты, не сообщается. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.