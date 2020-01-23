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Происшествия

Россиянке удалось выжить после падения с 9 этажа

В поселке Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа женщина упала с 9 этажа в сугроб, после чего встала и ушла. Инцидент произошел 21 января, передает lenta.ru.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как женщина падает с балкона квартиры прямо в сугроб, а через несколько секунд она встаёт и уходит. Позже пострадавшая попросила соседей вызвать скорую помощь.

Девушка попала в реанимацию, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Выжить женщине удалось благодаря тому, что она была одета в верхнюю одежду и при падении попала в большой сугроб. 

О том, при каких обстоятельствах женщина упала с высоты, не сообщается. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

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