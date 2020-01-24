Прокуратура обязала установить пандус в пыталовском филиале Островской больницы

18:07, 24 января 2020, ПАИ

Прокуратура обязала администрацию лечебного учреждения установить пандус в пыталовском филиале Островской межрайонной больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что здание филиала больницы на улице Юнкерова, 27а в Пыталово не оборудовано ни пандусом, ни подъёмным устройством.

В результате в Пыталовский районный суд направлено исковое заявление к ГБУЗ «Островская межрайонная больница» с требованием возложить на учреждение обязанность обеспечить доступ для маломобильных групп граждан в здание пыталовского филиала, установив пандус или подъёмник.