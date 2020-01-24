Около 5,5 тонн некачественной говядины уничтожат в Псковской области

12:57, 24 января 2020, ПАИ

Около 5,5 тонн некачественной говядины уничтожат в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, перевозившие мясо два автомобиля ехали из Белоруссии и были задержаны при участии таможни и себежской полиции.

Россельхознадзор при проверке грузовиков выявил отсутствие документов, которые бы подтверждали безопасность и происхождение мяса. Кроме этого, на наибольшей части товара отсутствовали маркировки (клейма). Также были нарушены указания Россельхознадзора, которыми введены временные ограничения на ввоз из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро благополучных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, мясосырья на кости старше 12 месяцев, контаминированного материалами специфического риска, к которым относится спинной мозг.

Помимо перечисленных нарушений, говядина транспортировалась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в грузовиках отсутствовали холодильники.