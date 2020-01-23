Пять лет колонии грозит злоумышленникам за попытку вывезти из Псковской области в Латвию сигареты на 73 млн рублей

12:19, 24 января 2020, ПАИ

Пять лет колонии грозит злоумышленникам за попытку вывезти из Псковской области в Латвию сигареты на 73 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда). Грузовой автомобиль с контрабандой выезжал с таможенной территории ЕАЭС в Латвию через пункт пропуска в Бурачках Себежского района. Согласно товаросопроводительным документам, в фуре перемещалась щепа и топливные брикеты. Сотрудники таможни и служебная собака осмотрели транспортное средство, в результате оказалось, что за перевозимым грузом были спрятаны 2 тысячи 249 коробок с сигаретами. Общее количество выявленной подакцизной продукции составило 899 тысяч 600 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии.

Первоначально 16 тонн сигарет были оценены в 40 млн рублей, однако после товароведческой экспертизы стоимость груза выросла до 73 млн рублей. Псковская таможня проводит по уголовному делу неотложные следственные действия.