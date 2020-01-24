Выставка фотографа Псковского агентства информации откроется в Пскове 27 января

13:37, 24 января 2020, ПАИ

Фотовыставка фотографа Псковского агентства информации Дарьи Хватковой откроется в Пскове 27 января в 19:00. Она разместится в спортивно-развлекательном парке «Простория».

На выставке будут представлены фотоработы за 2017-2019 годы. Это преимущественно репортажные снимки и портреты. Сюжетно представленные фотографии отражают повседневные и праздничные события, произошедшие в Псковской области в этот период. На снимках изображены не только известные псковские политики, деятели культуры, но и обычные горожане в повседневных и необычных ситуациях и ракурсах.

«Эта выставка - сборник репортажных находок за несколько лет, - рассказала Дарья Хваткова. - Мне хотелось собрать кадры, с помощью которых можно почувствовать эмоции людей: радость, грусть, умиротворение. Надеюсь, каждый гость выставки сможет найти для себя «тот самый кадр», который понравится и тронет больше всего».

Выставка в «Простории» будет работать до 9 февраля. Вход свободный.