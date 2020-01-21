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Пскович стал первым в прыжках в длину на первенстве Москвы

Псковский легкоатлет, воспитанник центра спортивной подготовки Псковской области Евгений Караваев победил в прыжках в длину на первенстве Москвы среди юниоров до 20 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортивной подготовки региона.

На соревнованиях Евгений Караваев не только завоевал «золото», но и установил личный рекорд в прыжках в длину - 7 метров 53 сантиметра, на 13 сантиметров превзойдя свое прошлое лучшее достижение. «Мы хорошо поработали с тренером, и я могу быть доволен началом сезона», - рассказал Евгений Караваев.

В ближайшее время спортсмен планирует принять участие во взрослом чемпионате Москвы и первенстве России до 20 лет в Волгограде, где также примет участие псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова.

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