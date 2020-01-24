Фракция «Единая Россия» обратилась к Михаилу Ведерникову с просьбой о выделении дополнительных средств на покупку квартир для медиков

12:00, 24 января 2020, ПАИ

Кадровый дефицит в системе здравоохранения стал темой заседания фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов. Для обсуждения возможных путей выхода из проблемной ситуации парламентарии пригласили председателя комитета по здравоохранению области Марину Гаращенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Руководитель органа исполнительной власти рассказала депутатам, что на сегодняшний день в систему здравоохранения региона необходимо привлечь 317 врачей, из которых 60% – это первичное звено.

«Речь идёт о врачах, которые несут серьёзную ежедневную нагрузку. У нас 46 педиатрических участков в Пскове, а укомплектованы они всего на 40%», - поддержал коллегу руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Виктор Антонов.

Председатель областного парламента Александр Котов напомнил при этом, что деньги из федерального и регионального бюджетов на сферу здравоохранения тратятся значительные, но результат всё равно далёк от желаемого: «Оборудование мы закупаем, ремонты проводим, перинатальные центры, онкологические диспансеры и фельдшерско-акушерские пункты строим, а работать там некому. В любом районе можно услышать жалобы на оказание медицинской помощи».

Вице-спикер Собрания депутатов, председатель бюджетного комитета Борис Полозов предложил коллегам вернуться к вопросу обеспечения врачей жильём.

«Эта проблема не раз звучала во время обсуждения проекта бюджета, но тогда нам не удалось найти дополнительные средства, – согласился Александр Котов. – В бюджете области на решение квартирного вопроса медиков предусмотрено всего 6,5 млн рублей – это три квартиры в год. Такими темпами мы не только снижаем шансы привлечь других врачей в наш регион, но и можем потерять тех, кто годами ждёт получения жилья».

Марина Гаращенко сообщила, что в очереди стоит 56 врачей – терапевты, педиатры, врачи-специалисты – при этом многие из них «стоят одной ногой, чтобы уехать». Решение кадровой проблемы зависит от многих факторов, в том числе и от зарплаты, но, по отзывам самих медиков, самый острый – квартирный вопрос. В советское время, напомнила председатель комитета, врачи уезжали по распределению в регионы, зная, что гарантированно получат жильё. Сейчас система «пробуксовывает» – из года в год комитет покупает по три квартиры, которые фактически ничего не решают.

«Давайте обратимся к губернатору с просьбой найти источники финансирования на приобретение дополнительного жилья для врачей. По итогам года такие возможности могут появиться. Напомню, что по распоряжению правительства область получила грант из федерального бюджета за достижение значений показателей эффективности в размере полумиллиарда рублей. Если добавить к 6,5 миллионам хотя бы 25, получится существенная сумма. Мы попросим губернатора к февральской сессии подготовить поправки в бюджет, а поскольку мы с вами – фракция «Единая Россия» – представляем большинство в Собрании, эти поправки мы примем», - предложил Александр Котов.

Депутаты поинтересовались у Марины Гаращенко, в каких муниципалитетах, округах проблема особенно актуальна. По словам председателя комитета по здравоохранению, наибольшая плотность населения в городах – в Пскове и Великих Луках, здесь же и наибольший дефицит. «Врачи, которые приезжают в районы и работают в первичном звене, могут участвовать в программе «Земский доктор» и получить миллион на приобретение жилья. Врачи, проживающие в городе, не имеют таких мер поддержки», - пояснила Марина Гаращенко.

«В районах есть определённый лимит квартир. Эта проблема стоит не так остро», - подтвердила слова руководителя комитета главный врач Островской межрайонной больницы, депутат Ирина Богачёва.

Марина Гаращенко напомнила, что по итогам послания президента регионы получили поручение в первоочередном порядке рассмотреть вопрос об обеспечении врачей жильём.

«Но в первую очередь это просто по-человечески очень хорошее предложение, - поблагодарила депутатов руководитель комитета. - Если нам так повезёт, и деньги удастся найти, это будет хорошая поддержка врачей, которые работают, а главное, пример для тех, кто будет приезжать».

Члены фракции «Единая Россия» единогласно поддержали предложение. Виктор Антонов пообещал коллегам, что в самое короткое время обращение фракции будет направлено губернатору Михаилу Ведерникову.