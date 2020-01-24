Нечистые на руку «садоводы» украли тую у гдовской пекарни

12:09, 24 января 2020, ПАИ

Нечистые на руку «садоводы» украли тую у павильона пекарни в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Кража произошла в ночь на 22 декабря. Павильон пекарни расположен на улице Кингисеппской, его окружают порядка 20 туй. По предварительной информации, ущерб от кражи вечнозеленого кустарника составил около 1 тысячи 500 рублей.

Подробности происшествия устанавливают участковые уполномоченные полиции. В настоящее время ведется поиск виновного.

В апреле 2017 года в областном центре с набережной реки Псковы вандалы похитили 13 туй.