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Общество

Нечистые на руку «садоводы» украли тую у гдовской пекарни

Нечистые на руку «садоводы» украли тую у павильона пекарни в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Кража произошла в ночь на 22 декабря. Павильон пекарни расположен на улице Кингисеппской, его окружают порядка 20 туй. По предварительной информации, ущерб от кражи вечнозеленого кустарника составил около 1 тысячи 500 рублей.

Подробности происшествия устанавливают участковые уполномоченные полиции. В настоящее время ведется поиск виновного.

В апреле 2017 года в областном центре с набережной реки Псковы вандалы похитили 13 туй.

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