Более 85 тысяч рублей украли лжебанкиры с карт псковичей

14:47, 24 января 2020, ПАИ

В Пскове и Псковском районе трое местных жителей лишились более 85 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 47-летней жительнице Псковского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил женщине, что с её счёта, якобы, кто-то пытается снять деньги, и под предлогом предотвращения их несанкционированного списания обманным путем завладел деньгами в размере более 58 тысяч рублей.

Жертвой аналогичной преступной схемы стали 66-летняя и 73-летняя псковички. Их обманули на более чем 9 тысяч рублей и 18 тысяч 300 рублей соответственно.

Все потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.