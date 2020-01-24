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Общество

Вопрос о надбавке для заслуженных работников рассмотрят в Псковской области в конце января

В Псковской области вопрос о надбавке для работников культуры, а также учителей и врачей рассмотрят депутаты во время 39-й сессии регионального парламента, которая состоится 30 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что необходимо ввести стимулирующую надбавку за звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», а также «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

В 2020 году стимулирующие выплаты будут выплачиваться в пределах средств, которые предусмотрены ранее на оплату труда. Новые расходы будут учитываться при формировании областного бюджета.

Разработка мер поддержки стала продолжением реализации решений Геральдического совета при администрации Псковской области – в ноябре 2018 года депутаты областного Собрания приняли закон «О наградах Псковской области». Спустя год были внесены изменения, которые устанавливают почетные звания.

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