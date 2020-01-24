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Общество

Компания «Россети Северо-Запад» сохранила основные социальные гарантии сотрудникам

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и председатель совета представителей первичных профсоюзных организаций сетевой компании (лидер «Всероссийского Электропрофсоюза» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) Владислав Марьяндышев подписали коллективный договор на 2020 год. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Сотрудники компании обеспечены добровольным медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев. В коллективном договоре предусмотрены выплаты, компенсации и льготы. В частности, единовременная материальная помощь в связи с выходом на пенсию, выплата сотруднику, который увольняется по состоянию здоровья. Компания также оказывает материальную помощь при рождении или усыновлении ребенка, а также при вступлении в брак. В соглашении сохранен вид выплаты – материальная помощь к отпуску.

Предусмотрена премия к юбилею (начиная с 50-летия) и к дню рождения (начиная с 55 лет и далее через каждые 10 лет). Ежеквартально компания «Россети Северо-Запад» материально поддерживает многодетные семьи сотрудников.

Кроме того, в коллективном договоре закреплена частичная компенсация стоимости путевок детям сотрудников «Россети Северо- Запад» в оздоровительные лагеря, санатории и центры. Компенсируется оплата стоимости проезда сотрудника и членов его семьи при переезде к новому месту жительства в связи с выходом на пенсию.

По мнению экспертов, коллективный договор «Россети Северо- Запад» способствует сохранению стабильности в компании, гарантирует социальную защищённость сотрудников. «Подписанный сегодня документ подтверждает наш статус социально ответственной компании. Уверен, что новое соглашение станет эффективным инструментом поддержки сотрудников», – отметил Артем Пидник.

Коллективный договор разрабатывается с целью оптимизации системы оплаты труда, материального стимулирования, предоставления льгот, компенсаций и гарантий для сотрудников «Россети Северо-Запад».

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