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Общество

В Красногородске мать четверых детей отказывается от их содержания

Жительница Красногородска отказывается от содержания своих четверых детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, в отношении нее возбуждено уголовное дело за неоднократную неуплату алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ).

В прошлом году суд лишил женщину родительских прав в отношении 10-летнего сына, 11-летней, 6-летней и 2-летней дочерей, а также обязал уплачивать алименты на содержание детей в размере 1/2 заработка.

Несмотря на принятые меры административного воздействия, женщина продолжает уклоняться от уплаты алиментов. В прокуратуре пояснили, что долг по алиментам превысил более 240 тысяч рублей.

Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает наказание, помимо прочих, лишение свободы на срок до одного года.

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