Сотрудник колонии в Псковской области поставлял заключённым наркотики и телефоны

14:37, 24 января 2020, ПАИ

Сотрудник колонии в Псковской области поставлял заключённым наркотики и телефоны, сообщили Псковскому агентству информации в следственном управлении СК России по Псковской области.

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии общего режима в Крюках Островского района признан виновным в совершении наркопреступления, получении двух взяток за незаконные действия, в мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудник колонии был задержан 2 марта 2018 года при попытке проноса на территорию исправительной колонии гашиша в крупном размере и пяти мобильных телефонов с зарядными устройствами. В ходе работы следователей и оперативных сотрудников получены доказательства причастности задержанного к получению взяток от спецконтингента на общую сумму свыше 80 тысяч рублей за пронос на территорию исправительной колонии мобильных телефонов.

Островский городской суд назначил виновному наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.