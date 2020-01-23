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Сотрудник колонии в Псковской области поставлял заключённым наркотики и телефоны

Сотрудник колонии в Псковской области поставлял заключённым наркотики и телефоны, сообщили Псковскому агентству информации в следственном управлении СК России по Псковской области.

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии общего режима в Крюках Островского района признан виновным в совершении наркопреступления, получении двух взяток за незаконные действия, в мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудник колонии был задержан  2 марта 2018 года при попытке проноса на территорию исправительной колонии гашиша в крупном размере и пяти мобильных телефонов с зарядными устройствами. В ходе работы следователей и оперативных сотрудников получены доказательства причастности задержанного к получению взяток от спецконтингента на общую сумму свыше 80 тысяч рублей за пронос на территорию исправительной колонии мобильных телефонов.

Островский городской суд назначил виновному наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

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