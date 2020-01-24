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Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
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Общество

Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области

В Псковской области 27 января состоятся мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда и памяти жертв Холокоста. Они будут проходить в музеях, библиотеках и даже скверах. Псковское агентство информации представляет подробное описание мероприятий с указанием места и времени.

Псков 

Областная библиотека приглашает посетить программу, посвященную полному снятию блокады Ленинграда. 27 января, в День воинской славы, в рамках проекта «В контексте истории» на площадке проектного офиса «Команды 2018» (улица Некрасова, 19) пройдут следующие мероприятия:

В 12:30 - презентация электронной коллекции Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда» к 76-й годовщине снятия фашистской блокады и к 110-летию поэтессы Ольги Берггольц, презентация интернет-дневника «Семейные истории о войне»;

В 15:00 - литературно-художественная программа «Детоньки мои» из цикла «Война, которая была». Сценарий авторской программы Нины Яковлевой построен на дневниковых записях детей блокадного Ленинграда, которые дошли до нас сквозь десятилетия и стали уникальными документами истории. На долю этих ребят выпали страшные испытания голодом, холодом и бомбежками.

Тематическая встреча с учащимися средних образовательных учреждений города Пскова, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, состоится на базе ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» при содействии Псковского областного еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Ицхак»

С 11:00 до 15:00 в сквере на углу у драмтеатра на улице Пушкина состоится молодёжная патриотическая акция «Хлеб той зимы». Мероприятие посвящено памятному дню прорыва блокады Ленинграда.

Великие Луки

В краеведческом музее в 13:00 состоится памятное мероприятие «Помнить и не забывать» для учащихся 5-6 классов. В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста школьникам покажут презентации и наглядные материалы.

Акция «Хлеб той зимы» в рамках федерального проекта «Блокадный хлеб», посвященного 75-летию Великой Победы, состоится на проспекте Ленина, дом 2 (учебный корпус №1 ВГСХА)  и на набережной Александра Матросова, д.2/1 (учебный корпус №2 ВГСХА).

Порховский район

27 января состоится городская волонтерская акция «Хлеб той войны»;

Акция «Хлеб той войны. Храним память» в рамках проекта «Школьники-дошкольникам»;

День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кинолекторий «Они выжили» с малолетней жительницей блокадного Ленинграда Ю. Б. Скворцовой. Просмотр документального фильма «Блокада Ленинграда».

Локнянский район

В 9:30 в поселке Локня на улице А. Евстифеенкова, а также в 11:00 в селе Подберезье состоится митинг памяти А. Евстифеенкова, погибшего в Чеченской Республике.

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