Более 2 миллионов человек и более миллиона машин пропустила Псковская таможня за 2019 год

18:23, 24 января 2020, ПАИ

Через посты Псковской таможни в прошлом году проследовали свыше 2,3 млн человек, более миллиона грузовых, легковых машин и автобусов, более 560 тыс. железнодорожных вагонов, порядка 150 воздушных судов. Такие данные озвучила руководитель Псковской таможни Светлана Степанова на встрече с губернатором Псковской области, которая состоялась в преддверии Международного дня таможенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Светлана Степанова отметила, что внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни по импорту составил 1,5 млрд долларов США, по экспорту — 117 млн долларов США. За минувший год таможня перечислила в федеральный бюджет более 25 млрд рублей, что выше контрольных показателей. За нарушения были возбуждены порядка 4,2 тыс. дел об административных правонарушениях и 60 уголовных дел.

Руководитель подчеркнула, что у Псковской таможни налажено эффективное межведомственное взаимодействие с сотрудниками регионального УМВД, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Россельхознадзора. По её словам, такое сотрудничество даёт возможность выявлять партии незаконно перемещаемых товаров товаров, в том числе подакцизной продукции, продуктов из санкционного списка, наркотических средств.

Ещё одной темой встречи были изменения в таможенных органах, связанные с реформированием всей системы и созданием «электронных таможен» и таможен фактического контроля. Ожидается, что процесс перестройки завершится к ноябрю 2020 года.

Светлана Степанова заверила, что сотрудникам, которые попадут под реформирование, предложат альтернативные должности, а также сообщила об имеющихся в Псковской таможне 175 вакансиях.

Михаил Ведерников заявил о готовности администрации региона оказать поддержку тем сотрудникам, которые решат сменить место работы, и помочь с трудоустройством, а также переобучением. По его словам, региональному Комитету по труду и занятости уже дано поручение курировать этот вопрос.