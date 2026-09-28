Отдел ЗАГС Пушкиногорского района не будет работать с 13 до 26 октября

10:50, 28 сентября 2026, ПАИ

Отдел ЗАГС администрации Пушкиногорского муниципального округа не будет работать с 13 по 26 октября 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе окружной администрации.

По вопросам регистрации актов гражданского состояния, получения повторных свидетельств и справок жители смогут обратиться в любой орган ЗАГС.

Ближайшими названы отделы ЗАГС Новоржевского, Островского и Опочецкого районов. Телефон отдела ЗАГС Новоржевского района – 8 (811) 432-15-33, Островского района – 8 (811) 523-19-42, Опочецкого района – 8 (811) 382-16-35.